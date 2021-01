Torre del Greco, focolaio a scuola: quattro classi in quarantena (Di giovedì 28 gennaio 2021) focolaio a scuola nel napoletano, a Torre del Greco. I casi di positività al Covid si sono registrati al plesso Padri Redentoristi dell’istituto Angioletti. Sono quattro le classi in quarantena per 14 giorni. focolaio a scuola a Torre del Greco A comunicarlo è stato il dirigente scolastico dell’istituto, Rosaria Lo Priore, che ha disposto per oggi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 28 gennaio 2021)nel napoletano, adel. I casi di positività al Covid si sono registrati al plesso Padri Redentoristi dell’istituto Angioletti. Sonoleinper 14 giorni.delA comunicarlo è stato il dirigente scolastico dell’istituto, Rosaria Lo Priore, che ha disposto per oggi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Torre del Covid a scuola, focolaio a Torre del Greco: in quarantena quattro classi Il Mattino Covid, quattro classi delle elementari in quarantena: scuola chiusa nel Napoletano

Corre il contagio nelle scuole di Napoli e provincia. A Torre del Greco quattro classi delle elementari in quarantena e due giorni di chiusura ...

Corre il contagio nelle scuole di Napoli e provincia. A Torre del Greco quattro classi delle elementari in quarantena e due giorni di chiusura