Tempeste di ghiaccio in Corea del Sud. Immagini video terribilmente fredde

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Ladel Sud è posta a latitudini più meridionali di Napoli. Eppure, durante la stagione invernale le condizioni meteo sono prevalentemente gelide, con fitte nevicate e temperature sovente sotto lo zero. A Seul, la capitale, la temperatura minima di gennaio a una media di -6°C con una massima di appena 1,5°C. Mediamente a gennaio le precipitazioni sono prevalentemente nevose, per il dominare di correnti che giungono dal continente asiatico, ovvero dalla Siberia. La temperatura può scendere anche -20°C, con vento fortissimo, al pari di quello che potrete osservare nelche abbiamo scelto, dove questi giorni si stanno abbattendo bufere di neve e soprattutto vento fortissimo con temperature sotto lo zero. Questo articolo è reso disponibile da Meteo Giornale.