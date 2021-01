Studenti protestano ancora contro la DaD: a Torino occupato un liceo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Torna la protesta contro la didattica a distanza, a Torino, dove questa mattina gli Studenti del liceo scientifico Alessandro Volta hanno simbolicamente occupato l'aula magna per chiedere certezze sul ritorno al 100%, e non al 50% come negli ultimi giorni, alle lezioni in aula. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 28 gennaio 2021) Torna la protestala didattica a distanza, a, dove questa mattina glidelscientifico Alessandro Volta hanno simbolicamentel'aula magna per chiedere certezze sul ritorno al 100%, e non al 50% come negli ultimi giorni, alle lezioni in aula. L'articolo .

