Si complica la strada del Conte - ter. Zingaretti: 'Governo di legislatura' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo le dimissioni il premier finora non avrebbe trovato i numeri sufficienti a garantirgli la maggioranza necessaria in Senato nonostante la nascita di un gruppo di 'responsabili' Leggi su tg.la7 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo le dimissioni il premier finora non avrebbe trovato i numeri sufficienti a garantirgli la maggioranza necessaria in Senato nonostante la nascita di un gruppo di 'responsabili'

rep_palermo : Regione, la Corte dei Conti fa correggere il rendiconto: si complica la strada della finanziaria [di Claudio Reale]… - capricorne_o : come può cambiare marcia Luna Rossa per vincere la Prada Cup @corriere La strada di Luna Rossa verso la 36esima Co… - Profilo3Marco : RT @Daniele_Manca: Coppa America, come può cambiare marcia Luna Rossa per vincere la Prada Cup, Nulla è ancora perduto, ma la strada di Lun… - AuroraImmacola1 : RT @Daniele_Manca: Coppa America, come può cambiare marcia Luna Rossa per vincere la Prada Cup, Nulla è ancora perduto, ma la strada di Lun… - crociangelini : RT @Daniele_Manca: Coppa America, come può cambiare marcia Luna Rossa per vincere la Prada Cup, Nulla è ancora perduto, ma la strada di Lun… -

Ultime Notizie dalla rete : complica strada Si complica la strada del Conte-ter. Zingaretti: 'Governo di legislatura' TG La7 Zoff: «Cautelarsi si può. L’unica strada è valutare con rigore le persone a cui affidare i giovani»

Le riflessioni dei grandi allenatori del Fvg sul tema sport e molestie. Il campione del Mundial ’82: «Guai a sottovalutare questi episodi» ...

Crisi di governo, Salvini (ri)corregge la rotta: via Conte e ragioniamo

Dopo aver detto per giorni che l’unica strada per uscire dalla crisi era quella di ridare la parola agli italiani, Matteo Salvini corregge parzialmente la rotta e non esclude scenari alternativi.

Le riflessioni dei grandi allenatori del Fvg sul tema sport e molestie. Il campione del Mundial ’82: «Guai a sottovalutare questi episodi» ...Dopo aver detto per giorni che l’unica strada per uscire dalla crisi era quella di ridare la parola agli italiani, Matteo Salvini corregge parzialmente la rotta e non esclude scenari alternativi.