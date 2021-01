Riti voodoo al GF Vip 5? La zia di Pierpaolo Pretelli accusa Giulia Salemi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Gravissime accuse volano per una concorrente del Grande Fratello Vip 5. A lanciarle è direttamente la zia di Pierpaolo Pretelli che pensa che suo nipote sia vittima di Riti voodoo fatti direttamente dalla sua nuova fidanzata Giulia Salemi. A quanto pare va di moda questa settimana, visto che anche Ibrahimovic ha usato le stesse parole verso il giocatore dell’Inter Lukaku… Ma torniamo alla vicenda che vede, Giulia Salemi, suo malgrado protagonista. Tutto parte dal profilo Facebook della zia del Pretelli, giusto per non continuare a tirare in ballo la famiglia insomma… La signora avrebbe chiesto ai fan di Pierpaolo di condividere uno scatto in cui Giulia è con la bambola con cui farebbe questi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 28 gennaio 2021) Gravissime accuse volano per una concorrente del Grande Fratello Vip 5. A lanciarle è direttamente la zia diche pensa che suo nipote sia vittima difatti direttamente dalla sua nuova fidanzata. A quanto pare va di moda questa settimana, visto che anche Ibrahimovic ha usato le stesse parole verso il giocatore dell’Inter Lukaku… Ma torniamo alla vicenda che vede,, suo malgrado protagonista. Tutto parte dal profilo Facebook della zia del, giusto per non continuare a tirare in ballo la famiglia insomma… La signora avrebbe chiesto ai fan didi condividere uno scatto in cuiè con la bambola con cui farebbe questi ...

