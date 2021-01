Polimi, solo 24% imprese non è interessato a economia circolare (Di giovedì 28 gennaio 2021) Milano, 28 gen. (Labitalia) - L'Italia è pronta per l'economia circolare, nuova parola d'ordine che sta progressivamente sostituendo la più generica sostenibilità ambientale? E quale potenziale potrebbe esprimere nel nostro Paese la transizione verso questo modello produttivo? Domande di assoluta attualità a cui ha cominciato a dare risposte la prima edizione del Circular economy report, redatto dall'Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano e presentato oggi. I finanziamenti che la transizione verso l'economia circolare porta in dote a livello europeo sono sostanziosi: 454 miliardi di euro di fondi strutturali e di investimento per oltre 500 programmi in tutto il continente, più 183 miliardi di cofinanziamenti nazionali da parte degli Stati membri (637 miliardi in totale), cui si ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Milano, 28 gen. (Labitalia) - L'Italia è pronta per l', nuova parola d'ordine che sta progressivamente sostituendo la più generica sostenibilità ambientale? E quale potenziale potrebbe esprimere nel nostro Paese la transizione verso questo modello produttivo? Domande di assoluta attualità a cui ha cominciato a dare risposte la prima edizione del Circular economy report, redatto dall'Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano e presentato oggi. I finanziamenti che la transizione verso l'porta in dote a livello europeo sono sostanziosi: 454 miliardi di euro di fondi strutturali e di investimento per oltre 500 programmi in tutto il continente, più 183 miliardi di cofinanziamenti nazionali da parte degli Stati membri (637 miliardi in totale), cui si ...

zanchettin83 : @AndreaVicere @madecc40 @polimi @comaugroup Ne ho uno che fa al caso tuo ma funziona solo se un condomino si chiama Sarah Connor - CorInnovazione : #startup che rivoluzionano il mondo dell’energia ma anche test di medicinali e vaccini, ecco i vincitori di… - viciocort : RT @INWIT_Official: #AntonioCapone, Prof. TLC @polimi: “Secondo studio Osservatorio #5G, in Italia solo 5% dei cittadini non sono propensi… - supermik14 : RT @INWIT_Official: #AntonioCapone, Prof. TLC @polimi: “Secondo studio Osservatorio #5G, in Italia solo 5% dei cittadini non sono propensi… - INWIT_Official : #AntonioCapone, Prof. TLC @polimi: “Secondo studio Osservatorio #5G, in Italia solo 5% dei cittadini non sono prope… -

Ultime Notizie dalla rete : Polimi solo Polimi, solo 24% imprese non è interessato a economia circolare Il Tempo Polimi, solo 24% imprese non è interessato a economia circolare

Milano, 28 gen. (Labitalia) - L'Italia è pronta per l'economia circolare, nuova parola d'ordine che sta progressivamente sostituendo la più generica ...

Osservatorio PoliMi: il Covid non ferma la blockchain

L’emergenza Covid-19 non ha fermato lo sviluppo delle tecnologie blockchain, che, anzi, nel 2020 sono entrate in una fase di maggiore maturità. Secondo i dati dell’Osservatorio PoliMi, su 1.242 inizia ...

Milano, 28 gen. (Labitalia) - L'Italia è pronta per l'economia circolare, nuova parola d'ordine che sta progressivamente sostituendo la più generica ...L’emergenza Covid-19 non ha fermato lo sviluppo delle tecnologie blockchain, che, anzi, nel 2020 sono entrate in una fase di maggiore maturità. Secondo i dati dell’Osservatorio PoliMi, su 1.242 inizia ...