Paura a Roma | un’auto a Gpl prende fuoco FOTO

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Nuovi incendi nella mattinata di oggi, questa volta nel quartiere Trieste Africano. Alle ore 11.00 circa, sono intervenute due squadre VVF composte da APS 1A e AB 9 a seguito di incendio autovettura Ford Ka alimentata a GPL. Non sono ancora chiare le dinamiche del fatto, ma oltre all’estinzione all’incendio si è effettuata una verifica di stabilità del portone di ingresso dell’edificio di Via Tripoli 111, a ridosso del quale è stata trovata la vettura. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Leggi anche:in via Casilina: ancora un bus Atac a) Incendio in Via Tripoli 111 1 di 3 ...