Napoli, Giuntoli: “Mai perso compattezza. Belle parole di De Laurentiis per Gattuso” (Di giovedì 28 gennaio 2021) In casa Napoli sembra essere tornato il sereno dopo giorni agitati. La sconfitta contro l'Hellas Verona in campionato sembrava aver messo fortemente a rischio la permanenza di Gennaro Gattuso sulla panchina dei partenopei. Un'opzione mai verificatasi grazie al chiarimento tra il tecnico e il presidente Aurelio De Laurentiis.caption id="attachment 1077093" align="alignnone" width="3500" Gattuso (getty images)/captioncompattezzaIl direttore sportivo Cristiano Giuntoli fa il punto della situazione del Napoli ai microfoni di Rai Sport: "Le partite sono molto importanti, a maggior ragione la Coppa Italia essendo i campioni in carica. È una partita secca e come tutte le finali è molto delicata. De Laurentiis? Fa piacere averlo con noi e fanno piacere le ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 28 gennaio 2021) In casasembra essere tornato il sereno dopo giorni agitati. La sconfitta contro l'Hellas Verona in campionato sembrava aver messo fortemente a rischio la permanenza di Gennarosulla panchina dei partenopei. Un'opzione mai verificatasi grazie al chiarimento tra il tecnico e il presidente Aurelio De.caption id="attachment 1077093" align="alignnone" width="3500"(getty images)/captionIl direttore sportivo Cristianofa il punto della situazione delai microfoni di Rai Sport: "Le partite sono molto importanti, a maggior ragione la Coppa Italia essendo i campioni in carica. È una partita secca e come tutte le finali è molto delicata. De? Fa piacere averlo con noi e fanno piacere le ...

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS Tensione in casa #Napoli: #ADL ha messo tutti nel mirino. #Gattuso e #Giuntoli non rinnoveranno… - claudioruss : il ds del #Napoli Giuntoli a RAI Sport: 'L'intervento della società e la fiducia a #Gattuso? #NapoliSpezia è molto… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Napoli, Giuntoli: 'Siamo contenti di Gattuso. Ritrovare la compattezza? Non l'abbiamo mai persa' - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Napoli, #Giuntoli: 'Siamo tutti molto contenti di #Gattuso. Ritrovata compattezza? Mai persa' - ItaSportPress : Napoli, Giuntoli: 'Mai perso compattezza. Belle parole di De Laurentiis per Gattuso' - -