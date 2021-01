Lite Ibrahimovic-Lukaku, Gentile: “Un episodio che fa parte del calcio” (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'ex calciatore Claudio Gentile ha parlato della Lite furiosa tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku nel corso del derby Inter-Milan in Coppa Italia Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'ex calciatore Claudioha parlato dellafuriosa tra Zlatane Romelunel corso del derby Inter-Milan in Coppa Italia Pianeta Milan.

tvdellosport : ?? SOUND ON ?? ECCO COSA SI SONO DETTI #LUKAKU E #IBRAHIMOVIC DURANTE LA LITE! ?? Parole pesanti dello svedese, r… - PianetaMilan : Lite @Ibra_official-#Lukaku, #Gentile: 'Un episodio che fa parte del calcio' - #ibralukaku #Ibrahimovic #Ibra - ilgiornale : In esclusiva per - DonPiricoddi : A mio avviso, la lite tra #Lukaku e #Ibrahimovic , finisce con due turni di squalifica a testa in coppa Italia Chiedetevi il perché? - footalk_ : Gli amici di @8bitfootball provano ad alleggerire i toni su una questione, quella della lite #Lukaku-#Ibrahimovic,… -