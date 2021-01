Licenziamenti Lo stop continua fino al 30 aprile

La7tv : #coffeebreak 'Bisognerebbe pensare piuttosto alle assunzioni, l'apprendistato sarebbe una misura straordinaria di i… - MRambo29 : @LiveSicilia @SoniaLaVera Proroghe su proroghe. Alla fine ci sarà un bel BOTTO e molti di noi perderanno il lavoro… - SoniaLaVera : RT @LiveSicilia: Gualtieri: “Nuova Cig e proroga dello stop ai licenziamenti” - LiveSicilia : Gualtieri: “Nuova Cig e proroga dello stop ai licenziamenti” - emilianogriff78 : @marcofurfaro Quando pd approverà nel prox governo fine blocco licenziamenti e della cassa in deroga, la stop a bon… -

Ultime Notizie dalla rete : Licenziamenti stop

Quotidiano.net

di Claudia Marin Stop ai licenziamenti allungato fino al 30 aprile per tutti e dopo in maniera selettiva. Previsione di altre 26 settimane di cassa integrazione. Cartelle esattoriali da bloccare prima ...Roma, 27 dicembre 2021 – Stop ai licenziamenti allungato fino al 30 aprile per tutti e dopo in maniera selettiva. Previsione di altre 26 settimane di cassa integrazione. Cartelle esattoriali da blocc ...