La Polonia proibisce l'aborto e riesplode la protesta in tutto il Paese (Di giovedì 28 gennaio 2021) La contestatissima legge liberticida sull'aborto in Polonia, che vieta praticamente in qualsiasi caso l'interruzione di gravidanza, è entrtata in vigore ieri e le proteste a Varsavia e in altre città ... Leggi su globalist (Di giovedì 28 gennaio 2021) La contestatissima legge liberticida sull'in, che vieta praticamente in qualsiasi caso l'interruzione di gravidanza, è entrtata in vigore ieri e le proteste a Varsavia e in altre città ...

Dolce_Globo : RT @marinellazetti: #Polonia : donne ancora in piazza per protestare contro la legge che proibisce l' #aborto - Marco_dreams : @OfficialGattara @Ainely88 In Polonia è entrata in vigore oggi la legge che proibisce l’aborto anche in caso di mal… - PorellaOfficial : RT @marinellazetti: #Polonia : donne ancora in piazza per protestare contro la legge che proibisce l' #aborto - marinellazetti : #Polonia : donne ancora in piazza per protestare contro la legge che proibisce l' #aborto -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia proibisce Social network, in Polonia una legge per proibire il blocco utenti CorCom La Polonia proibisce l'aborto e riesplode la protesta in tutto il Paese

Ma il governo non starà a guardare: il Governo di Kaczynski ha ordinato un rafforzamento delle forze dell'ordine per evitare di venire colti di sorpresa come durante le ultime proteste ...

Polonia: ‘NO all’aborto’ e le donne tornano in piazza

Un altro stop ai diritti delle donne in Polonia. La sentenza della Corte Costituzionale che vieta l’aborto in caso di malformazione del feto è entrata in ...

Ma il governo non starà a guardare: il Governo di Kaczynski ha ordinato un rafforzamento delle forze dell'ordine per evitare di venire colti di sorpresa come durante le ultime proteste ...Un altro stop ai diritti delle donne in Polonia. La sentenza della Corte Costituzionale che vieta l’aborto in caso di malformazione del feto è entrata in ...