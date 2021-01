Inter-Benevento (30 gennaio ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 28 gennaio 2021) A San Siro è una settimana nella quale si respira l’odore del derby e dopo la sfida al Milan in coppa Italia vinta 2-1 in rimonta con la lite tra Lukaku e Ibrahimovic i nerazzurri affrontano un ex rossonero come Inzaghi dopo avere sprecato l’occasione di agganciare i cugini in classifica non andando oltre lo InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 28 gennaio 2021) A San Siro è una settimana nella quale si respira l’odore del derby e dopo la sfida al Milan in coppa Italia vinta 2-1 in rimonta con la lite tra Lukaku e Ibrahimovic i nerazzurri affrontano un ex rossonero come Inzaghi dopo avere sprecato l’occasione di agganciare i cugini in classifica non andando oltre lo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Inter : ?? | BUONANOTTE #InterFans, purtroppo non possiamo condividere la gioia per la vittoria nel #DerbyMilano a San Siro… - infoitsport : Verso Inter-Benevento, domani alle 13.30 la conferenza stampa di Antonio Conte - SilvestriP : Sky ha presentato un’offerta per la realizzazione del canale della Lega Serie A #ASRoma #Juventus #Inter #Napoli… - infobetting : Inter-Benevento (30 gennaio ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - Spillino83 : RT @Vatenerazzurro1: Questa sera alle 21.30 live! Ospiti Maurizio Biscardi e Mattia Altobelli @Spillino83! Parleremo di Inter Benevento, de… -