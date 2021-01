Governo: se Conte non avrà il reincarico l’Università di Firenze lo aspetta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Può tornare senza alcun problema a fare il professore all'Università di Firenze, Giuseppe Conte, se non dovesse continuare a faere il premier. Lo precisa il rettore dell'ateneo, Luigi Dei: «Se Giuseppe Conte resterà a servire il Paese penso che possa fare bene e mi auguro che continui a farlo, ma se non ci fossero le condizioni e questo non dovesse accadere, noi lo accogliamo ben volentieri a fare il suo lavoro, e un suo rientro in cattedra sarebbe automatico» Leggi su firenzepost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Può tornare senza alcun problema a fare il professore all'Università di, Giuseppe, se non dovesse continuare a faere il premier. Lo precisa il rettore dell'ateneo, Luigi Dei: «Se Giusepperesterà a servire il Paese penso che possa fare bene e mi auguro che continui a farlo, ma se non ci fossero le condizioni e questo non dovesse accadere, noi lo accogliamo ben volentieri a fare il suo lavoro, e un suo rientro in cattedra sarebbe automatico»

