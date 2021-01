Governo | Nencini-Maraio | ‘incarico a Conte partendo da maggioranza autorevole’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) – ‘Il 2021 sarà l’anno decisivo per uscire dall’emergenza. Gli investimenti da attuare grazie al Recovery Fund e la vaccinazione di massa consentono all’Italia di affrontare la crisi socioeconomica con strumenti adeguati. C’è bisogno di unautorevole di chiaro stampo europeista sostenuto da una larga, legato a un programma rinnovato e a un patto di fine legislatura”. Così il segretario del Psi, Enzoe il senatore del Psi, Riccardo.“La priorità sono gli investimenti in infrastrutture materiali e digitali, il potenziamento delle risorse in ricerca, formazione e istruzione, la predisposizione di progetti per favorire l’occupazione giovanile in tutela dell’ambiente e valorizzazione dei beni culturali, la lotta alle diseguaglianze sociali, la velocizzazione delle ...