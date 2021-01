Flash News del 28 Gennaio 2021 (Di giovedì 28 gennaio 2021) La crisi politica è in primo piano. Dopo i confronti istituzionali di ieri, oggi le consultazioni entrano nel vivo con le delegazioni dei partiti. Questa mattina sono state ricevute dal Capo dello Stato le autonomie e il gruppo misto. Al Quirinale è salito anche il neonato gruppo degli Europeisti, per ora fermo a quota 10 Senatori dopo la retromarcia nella notte del forzista Vitali. Nel pomeriggio attesi l’EU, Italia Viva e il PD; Zingaretti porterà al Colle il nome di Conte con la soluzione di un allargamento della maggiorana senza veti su Renzi. Italia Viva fa il nome di Di Maio e lancia la sfida con la candidatura di Gentiloni. Tensione nel Centro Destra sull’apertura di Berlusconi ad un Governo di unità nazionale; Questa mattina, a Palazzo Chigi, la deposizione del Premier Conte testimone nell’ambito dell’udienza preliminare per il caso Gregoretti. Presente anche Matteo Salvini ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 gennaio 2021) La crisi politica è in primo piano. Dopo i confronti istituzionali di ieri, oggi le consultazioni entrano nel vivo con le delegazioni dei partiti. Questa mattina sono state ricevute dal Capo dello Stato le autonomie e il gruppo misto. Al Quirinale è salito anche il neonato gruppo degli Europeisti, per ora fermo a quota 10 Senatori dopo la retromarcia nella notte del forzista Vitali. Nel pomeriggio attesi l’EU, Italia Viva e il PD; Zingaretti porterà al Colle il nome di Conte con la soluzione di un allargamento della maggiorana senza veti su Renzi. Italia Viva fa il nome di Di Maio e lancia la sfida con la candidatura di Gentiloni. Tensione nel Centro Destra sull’apertura di Berlusconi ad un Governo di unità nazionale; Questa mattina, a Palazzo Chigi, la deposizione del Premier Conte testimone nell’ambito dell’udienza preliminare per il caso Gregoretti. Presente anche Matteo Salvini ...

