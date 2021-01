Elisa Claps e le altre | lunghe ricerche ma erano state uccise e nascoste vicino a casa

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Le cercavano ovunque malì. Lì doveviste l'ultima volta. Lì, a due passi da. Lì dove per uno scavo, un cantiere, un passante, il giallo di uno scomparso si è trasformato in ...

50kasteriski : @ilbassottoSC E poi aggiungere come nota finale (cosa che Sciary fa da 3 o 4 puntate) : 'non dimentichiamoci di Eli… - manulamanuz57 : RT @CerchiamoDenise: OGGI ELISA CLAPS AVREBBE COMPIUTO 44 ANNI ?? Vogliamo mandare alla sua mamma Filomena e ai suoi familiari, un abbracc… - SuxxTweeter : RT @CerchiamoDenise: OGGI ELISA CLAPS AVREBBE COMPIUTO 44 ANNI ?? Vogliamo mandare alla sua mamma Filomena e ai suoi familiari, un abbracc… - Laura48673787 : RT @CerchiamoDenise: OGGI ELISA CLAPS AVREBBE COMPIUTO 44 ANNI ?? Vogliamo mandare alla sua mamma Filomena e ai suoi familiari, un abbracc… - apicella57 : RT @CerchiamoDenise: OGGI ELISA CLAPS AVREBBE COMPIUTO 44 ANNI ?? Vogliamo mandare alla sua mamma Filomena e ai suoi familiari, un abbracc… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Claps

Quotidiano.net

Elena Ceste, Yara Gambirasio, Federica Farinella, i loro omicidi rimasti irrisolti per mesi o addirittura per anni ...Sparita dal podere di famiglia nel 2001, le ossa scoperte da un cacciatore a ottobre a seicento metri in linea d'aria. Il padre: "Con l'associazione Penelope ho dedicato la mia vita agli scomparsi. Pe ...