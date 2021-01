Ebola, nei sopravvissuti gli anticorpi continuano a salire e scendere (Di venerdì 29 gennaio 2021) – Ad un anno dalla guarigione dall’infezione, ricercatori dell’Università di Liverpool hanno monitorato un gruppo di 115 persone sopravvissute alla malattia di Ebola ed hanno scoperto che, in circa la metà di loro, sussisteva una risposta anticorpale ancora alta. Secondo lo studio pubblicato su Nature, questo potrebbe indicare che, nei loro organismi, potrebbero esserci riserve nascoste del virus, anche molto tempo dopo la scomparsa dei sintomi. Si sa, che quando una persona si infetta con il virus Ebola, il corpo produce anticorpi per combattere la malattia. Il picco della concentrazione degli anticorpi e il loro declino nel tempo, tracciato gli anticorpi di un gruppo di sopravvissuti all’epidemia di Ebola scoppiata in Serra Leone nel periodo 2013-2016, danno ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 gennaio 2021) – Ad un anno dalla guarigione dall’infezione, ricercatori dell’Università di Liverpool hanno monitorato un gruppo di 115 persone sopravvissute alla malattia died hanno scoperto che, in circa la metà di loro, sussisteva una risposta anticorpale ancora alta. Secondo lo studio pubblicato su Nature, questo potrebbe indicare che, nei loro organismi, potrebbero esserci riserve nascoste del virus, anche molto tempo dopo la scomparsa dei sintomi. Si sa, che quando una persona si infetta con il virus, il corpo produceper combattere la malattia. Il picco della concentrazione deglie il loro declino nel tempo, tracciato glidi un gruppo diall’epidemia discoppiata in Serra Leone nel periodo 2013-2016, danno ...

udogumpel : @StefanoBerto83 @diabolicus23 @RobertoBurioni No, #ReiThera non è stata (ancora) acquistata. La scambia con la… - TramontiE : @msarigu72 @luisaMononoke Si. Secondo me non vanno dal medico. Ed per Ebola sono andati a cercarli uno per uno nei villaggi - PaoloBorg : @Luna41346966 Nel caso di Ebola hanno deciso di dare la precedenza alla cura perché il vaccino era incerto nei temp… -

Ultime Notizie dalla rete : Ebola nei Ebola, nei sopravvissuti gli anticorpi continuano a salire e scendere - RomaDailyNews RomaDailyNews I superstiti di Ebola hanno avvertito una rinascita nei livelli dell'anticorpo dopo il ripristino

Una proporzione elevata dei superstiti di Ebola ha avvertito una rinascita nei livelli dell'anticorpo quasi un anno dopo il ripristino, una nuova università di studio di Liverpool ha trovato ...

One Health, la salute è unica

One Health. Quella del Covid-19 non sarà l’ultima emergenza: dalle tante zoonosi ai batteri resistenti agli antibiotici, altri potenti nemici sono in agguato e per fronteggiarli occorre l’approccio su ...

Una proporzione elevata dei superstiti di Ebola ha avvertito una rinascita nei livelli dell'anticorpo quasi un anno dopo il ripristino, una nuova università di studio di Liverpool ha trovato ...One Health. Quella del Covid-19 non sarà l’ultima emergenza: dalle tante zoonosi ai batteri resistenti agli antibiotici, altri potenti nemici sono in agguato e per fronteggiarli occorre l’approccio su ...