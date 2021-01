È amore tra Diletta Leotta e Can Yaman? L’ex Daniele Scardina risponde (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sta scoppiando l’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman? Provocato su Instagram circa la questione, L’ex Daniele Scardina risponde ad un utente Fonte foto: Instagram @Danieletoretto / Instagram @DilettaLeotta / FacebookDa giorni impazza il gossip che vede protagonisti Diletta Leotta e Can Yaman. La domanda che sorge spontanea è: c’è un flirt tra i due? Gli scatti e gli atteggiamenti intimi e di intesa sembrerebbero parlare chiaro, eppure ora è saltato fuori un nuovo retroscena: è una relazione d’affari. A lanciare questa indiscrezione è stato Alberto Dandolo sulla rivista settimanale Oggi. Il giornalista ha innanzitutto provato a ... Leggi su chenews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sta scoppiando l’trae Can? Provocato su Instagram circa la questione,ad un utente Fonte foto: Instagram @toretto / Instagram @/ FacebookDa giorni impazza il gossip che vede protagonistie Can. La domanda che sorge spontanea è: c’è un flirt tra i due? Gli scatti e gli atteggiamenti intimi e di intesa sembrerebbero parlare chiaro, eppure ora è saltato fuori un nuovo retroscena: è una relazione d’affari. A lanciare questa indiscrezione è stato Alberto Dandolo sulla rivista settimanale Oggi. Il giornalista ha innanzitutto provato a ...

ComuneRE : É stata una giornata emozionante e bellissima in cui tutti insieme abbiamo celebrato l'amore tra #ReggioEmilia e… - mariocalabresi : Come si vive in Cina a un anno dalla scoperta del virus? Nella terza puntata del mio #podcast #AltreStorie, per… - lillasf33 : @Alba96258705 Amore c’è differenza tra il votare tra “Zelletta-Pier” Due personaggi importanti e soprattutto allo s… - Losateresa : #firenze Il paradiso è sempre dove l’amore dimora, e la sua strada si snoda, tra i sentieri della notte, attrave… - unclean_0 : Qualcuno mi spiega perché nella 15X09 Eileen se n'è andata dopo che Sam la pure baciata e tra virgolette dichiarato… -

Ultime Notizie dalla rete : amore tra "Se questo è amore", la relazione "impossibile" nata ad Auschwitz Sky Tg24 Diletta Leotta e Can Yaman: nuovo incontro segreto

Dopo le numerosi voci sulla loro storia d’amore ecco arrivare l’ennesima conferma. Can Yaman e Diletta Leotta sono stati nuovamente ...

Celebrazioni Valentiniane: eventi online per un San Valentino che non rinuncia alla spiritualità, tra lavoro, famiglia, amore.

TERNI Nonostante la pandemia, i ternani non dimenticano la festa del patrono, che si avvicina. Ad intervenire in proposito è proprio il ...

Dopo le numerosi voci sulla loro storia d’amore ecco arrivare l’ennesima conferma. Can Yaman e Diletta Leotta sono stati nuovamente ...TERNI Nonostante la pandemia, i ternani non dimenticano la festa del patrono, che si avvicina. Ad intervenire in proposito è proprio il ...