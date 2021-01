Cristiano Ronaldo viola il dpcm per andare a sciare con Georgina Rodriguez? I carabinieri fanno accertamenti – VIDEO (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cristiano Ronaldo, in barba alla vigente decretazione che vieta gli spostamenti interregionali alle regioni arancioni e rosse, avrebbe deciso di festeggiare il compleanno della fidanzata Georgina Rodriguez regalando a quest’ultima due giorni sulla neve. Queste le accuse che in queste ore si leggono sul web. L’attaccante della Juventus che si trovava a Torino, martedì è partito alla volta di Chécrouit, nella Val Vény, in Valle D’Aosta, con la fidanzata, effettuando quindi uno spostamento regionale tra il Piemonte e la Valle D’Aosta, ambedue zone arancioni. I due piccioncini avrebbero soggiornato all’hotel Le Massif (Courmayeur) e l’indomani si sarebbero messi sugli sci per scorrazzare sugli innevati pendii valdostani. Il misfatto è stato scoperto grazie ad un VIDEO pubblicato da un anonimo, ma ... Leggi su trendit (Di giovedì 28 gennaio 2021), in barba alla vigente decretazione che vieta gli spostamenti interregionali alle regioni arancioni e rosse, avrebbe deciso di festeggiare il compleanno della fidanzataregalando a quest’ultima due giorni sulla neve. Queste le accuse che in queste ore si leggono sul web. L’attaccante della Juventus che si trovava a Torino, martedì è partito alla volta di Chécrouit, nella Val Vény, in Valle D’Aosta, con la fidanzata, effettuando quindi uno spostamento regionale tra il Piemonte e la Valle D’Aosta, ambedue zone arancioni. I due piccioncini avrebbero soggiornato all’hotel Le Massif (Courmayeur) e l’indomani si sarebbero messi sugli sci per scorrazzare sugli innevati pendii valdostani. Il misfatto è stato scoperto grazie ad unpubblicato da un anonimo, ma ...

