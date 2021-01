Cosa è andato a dire Matteo Renzi in Arabia Saudita | VIDEO (Di giovedì 28 gennaio 2021) Se ne era parlato nei giorni scorsi, quando il quotidiano Domani – con un articolo a firma Emiliano Fittipaldi – aveva pubblicato la notizia di Matteo Renzi in Arabia Saudita dopo aver provocato la crisi di governo (e, quindi, le successive dimissioni di Giuseppe Conte). E proprio da Riad il leader di Italia Viva era tornato in fretta e furia dopo l’incontro di Conte con Sergio Mattarella al Quirinale con il suo mandato rimesso nelle mani del Capo dello Stato. E oggi, su Youtube, il Future Investment Initiative (FII) ha pubblicato il filmato del suo intervento alla corte del principe Mohammad bin Salman. LEGGI ANCHE > Ma Elena Bonetti non era tornata a insegnare all’Università? Ecco un estratto della conferenza di Matteo Renzi in Arabia ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Se ne era parlato nei giorni scorsi, quando il quotidiano Domani – con un articolo a firma Emiliano Fittipaldi – aveva pubblicato la notizia diindopo aver provocato la crisi di governo (e, quindi, le successive dimissioni di Giuseppe Conte). E proprio da Riad il leader di Italia Viva era tornato in fretta e furia dopo l’incontro di Conte con Sergio Mattarella al Quirinale con il suo mrimesso nelle mani del Capo dello Stato. E oggi, su Youtube, il Future Investment Initiative (FII) ha pubblicato il filmato del suo intervento alla corte del principe Mohammad bin Salman. LEGGI ANCHE > Ma Elena Bonetti non era tornata a insegnare all’Università? Ecco un estratto della conferenza diin...

