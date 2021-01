Stefano Bonaccini indagato per abuso d’ufficio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) . Fascicolo aperto dopo l’esposto di un sindaco. BOLOGNA – . La notizia è stata riportata da Il Resto del Carlino. Secondo quanto scritto dal quotidiano locale, il fascicolo sarebbe stato aperto per presunte pressioni durante la campagna elettorale del 2020. L’indagine sembra essere ormai in dirittura di arrivo e nei prossimi giorni potrebbe esserci la chiusura del fascicolo. La vicenda La vicenda risale all’ultima campagna elettorale. Secondo quanto denunciato dal sindaco di Jolanda di Savoia, Paolo Pezzolato, il governatore avrebbe fatto pressioni perché centri limitrofi della cittadina emiliana rifiutassero di condividere alcuni dipendenti dopo la decisione della vicesindaca Elisa Trombin di sostenere l’avversaria Lucia Borgonzoni. Il fascicolo è stato aperto proprio dopo l’esposto presentato dal sindaco con un l’audio. “La cosa che dico solo – si sente in una delle ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) . Fascicolo aperto dopo l’esposto di un sindaco. BOLOGNA – . La notizia è stata riportata da Il Resto del Carlino. Secondo quanto scritto dal quotidiano locale, il fascicolo sarebbe stato aperto per presunte pressioni durante la campagna elettorale del 2020. L’indagine sembra essere ormai in dirittura di arrivo e nei prossimi giorni potrebbe esserci la chiusura del fascicolo. La vicenda La vicenda risale all’ultima campagna elettorale. Secondo quanto denunciato dal sindaco di Jolanda di Savoia, Paolo Pezzolato, il governatore avrebbe fatto pressioni perché centri limitrofi della cittadina emiliana rifiutassero di condividere alcuni dipendenti dopo la decisione della vicesindaca Elisa Trombin di sostenere l’avversaria Lucia Borgonzoni. Il fascicolo è stato aperto proprio dopo l’esposto presentato dal sindaco con un l’audio. “La cosa che dico solo – si sente in una delle ...

