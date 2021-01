Nintendo Switch ed il problema del Joy-Con Drift: 'l'88% dei casi mostra malfunzionamento entro due anni' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il problema del Joy-Con Drift su Nintendo Switch continua ad essere al centro del dibattito in questo periodo, tanto che il BEUC, l'Organizzazione Europea dei Consumatori, ha deciso di denunciare la grande N a fronte di quasi 25.000 reclami in tutta Europa. Secondo quanto riportato dalla dichiarazione si legge: "I consumatori hanno espresso la loro insoddisfazione per un problema tecnico ricorrente con i controller di Nintendo Switch, comunemente indicato come "Joy-Con Drift". Questo fa sì che i personaggi dei giochi si muovano senza toccare il controller, rendendo inutilizzabile la console. Secondo le testimonianze dei consumatori, nell'88% dei casi, i controller di gioco hanno riscontrato questo ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ildel Joy-Consucontinua ad essere al cdel dibattito in questo periodo, tanto che il BEUC, l'Organizzazione Europea dei Consumatori, ha deciso di denunciare la grande N a fronte di quasi 25.000 reclami in tutta Europa. Secondo quanto riportato dalla dichiarazione si legge: "I consumatori hanno espresso la loro insoddisfazione per untecnico ricorrente con i controller di, comunemente indicato come "Joy-Con". Questo fa sì che i personaggi dei giochi si muovano senza toccare il controller, rendendo inutilizzabile la console. Secondo le testimonianze dei consumatori, nell'88% dei, i controller di gioco hanno riscontrato questo ...

