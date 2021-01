Napoli, ADL avrebbe chiamato Benitez come traghettatore: chieste 48 ore per pensare (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Aurelio De Laurentiis nelle ultime settimane è rimasto molto deluso dall’intero gruppo sportivo della squadra. Il presidente quasi non riconosce il suo Napoli e per questo è pronto a prendere una drastica decisione esonerando Rino Gattuso e licenziando Cristiano Giuntoli. Il presidente è consapevole che le colpe non sono tutte dell’allenatore, ma a quest’ultimo rimprovera L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Aurelio De Laurentiis nelle ultime settimane è rimasto molto deluso dall’intero gruppo sportivo della squadra. Il presidente quasi non riconosce il suoe per questo è pronto a prendere una drastica decisione esonerando Rino Gattuso e licenziando Cristiano Giuntoli. Il presidente è consapevole che le colpe non sono tutte dell’allenatore, ma a quest’ultimo rimprovera L'articolo

capuanogio : ?? Rinnovo congelato, #Gattuso deve vincere le prossime tre partite per chiudere la stagione sulla panchina del… - CalcioNews24 : Napoli, Gattuso sempre più in bilico: ADL chiama Benitez - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : - zazoomblog : Napoli Spalletti potrebbe arrivare già la prossima settimana: è il preferito di ADL per il dopo Gattuso - #Napoli… -