Lukaku e Ibra, sempre più uomini derby: i loro numeri nella stracittadina milanese (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Chi è il vero re di Milano? Lukaku o Ibrahimovic? Bella domanda, i due giganti, dopo il testa a testa di ieri, hanno dimostrato di avere entrambi la mentalità da derby. I due sono le vere star degli ultimi derby della Madonnina. Ibra, da quando è tornato al Milan, in un anno, ha segnato 5 gol in 3 partite di fila contro i nerazzurri. Ha segnato una doppietta nella sconfitta per 4-2 del febbraio 2020, una doppietta nella vittoria dello scorso ottobre per 2-1 dei rossoneri e il gol di ieri sera. Tre derby di fila a segno per lo svedese, senza contare quelli precedenti, sia con la maglia nerazzurra che rossonera. Per Lukaku, lo stesso, da quando è all’Inter e vede derby, ha sempre segnato. Quattro gol in ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Chi è il vero re di Milano?himovic? Bella domanda, i due giganti, dopo il testa a testa di ieri, hanno dimostrato di avere entrambi la mentalità da. I due sono le vere star degli ultimidella Madonnina., da quando è tornato al Milan, in un anno, ha segnato 5 gol in 3 partite di fila contro i nerazzurri. Ha segnato una doppiettasconfitta per 4-2 del febbraio 2020, una doppiettavittoria dello scorso ottobre per 2-1 dei rossoneri e il gol di ieri sera. Tredi fila a segno per lo svedese, senza contare quelli precedenti, sia con la maglia nerazzurra che rossonera. Per, lo stesso, da quando è all’Inter e vede, hasegnato. Quattro gol in ...

Il web, in particolare, come riporta il Corriere della Sera, si è già diviso tra chi sostiene che le frasi del centravanti rossonero rivolte a Lukaku siano razziste e chi, invece, sostiene siano ...

"Tra Ibra e Lukaku minacce, insulti e parole di fuoco": titola così questa mattina Tuttosport per commentare la dura lite di ieri sera tra l'attaccante del Milan e ...

Il web, in particolare, come riporta il Corriere della Sera, si è già diviso tra chi sostiene che le frasi del centravanti rossonero rivolte a Lukaku siano razziste e chi, invece, sostiene siano ...