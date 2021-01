Lazio, Musacchio sostituisce Luiz Felipe (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le scelte della Lazio Come riporta il Corrieredellosport.it, Musacchio potrebbe essere a disposizione di Simone Inzaghi anche a partire dalla gara di domenica conto l' Atalanta . Se la Lazio andasse ... Leggi su lazionews.eu (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le scelte dellaCome riporta il Corrieredellosport.it,potrebbe essere a disposizione di Simone Inzaghi anche a partire dalla gara di domenica conto l' Atalanta . Se laandasse ...

AntoVitiello : Fatta per #Musacchio alla #Lazio, domani mattina le visite mediche a Roma. (@RicCaponetti) Quarta cessione del merc… - AntoVitiello : #Musacchio ad un passo dalla #Lazio, al #Milan un indennizzo per la cessione a 6 mesi d'anticipo dalla scadenza di contratto - DiMarzio : #Musacchio arrivato a Roma per firmare con la #Lazio - BalleRepublican : Mateo Musacchio completed Lazio medicals #lazio #ACMilan #SerieA - infoitsport : Lazio, Musacchio arrivato a Roma: “Contento di essere qui” - FOTO&VIDEO -