Juventus-Spal, Pirlo: "Ci aspetta un mese di fuoco, pensiamo una partita alla volta. Buffon? Mi auguro una cosa"

Queste le parole di Andrea Pirlo, tecnico della Juventus intervenuto in seguito alla sfida di Coppa Italia contro la Spal. L'allenatore della Vecchia Signora ha commentato il trionfo per 4-0 che consente ai bianconeri di approdare alla semifinale della competizione, nella quale affronterà l'Inter. Ecco le parole di Pirlo, incentratosi principalmente sulla vittoria interna e sul prosieguo del campionato, oltre che sulla permanenza di Gigi Buffon anche per la prossima stagione:"Passare il turno era il nostro obiettivo, era importante ...

