In Liguria vaccinazione dal 15 febbraio per over 80, disabili e persone fragili

Fissati i tempi per la nuova campagna, salvo nuovi ritardi nelle forniture. Isolata in regione la variante inglese

GLI ULTIMI NUMERI La Fondazione Gimbe osserva che nella settimana 20-26 gennaio 2021, rispetto alla precedente, c'è stata una riduzione dei nuovi casi (85.358 vs 97.335). Scendono anche i casi attualm ...

la situazione contagi in Liguria è tra le migliori d’Italia: si prospetta zona gialla

“Questo fine settimana è importante perché il ministero, in base al parere del Cts e al report dell’Istituto Superiore di Sanità che arriverà domani in preview alla Liguria, deciderà la nuova classifi ...

