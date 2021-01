(Di mercoledì 27 gennaio 2021)(Spagna) - In attesa di poter vedere il Papusul terreno di gioco, ildomina ile strappa il pass per ididel Re. Al Sanchez Pzjuan termina 3 - 0 con ...

sportli26181512 : Il Siviglia attende Gomez e vola ai quarti di Coppa del Re: Valencia ko: Il club del ds Monchi festeggia l'acquisto… - sportli26181512 : Atalanta-Papu Gomez, il giorno dell'addio: va al Siviglia: Operazione definita, si attende solo l'annuncio ufficial… -

Ultime Notizie dalla rete : Siviglia attende

Calciomercato.com

Ci siamo: Antonio Sanabria lascia la Spagna per tornare in Italia. L'affare tra i granata e il Betis Siviglia può considerarsi concluso, da quanto trapela presto arriveranno ...Secondo quanto riferisce la redazione di Sky Sport, il Torino ha quasi chiuso l'operazione col Betis per l'arrivo di Sanabria.