Giorno della Memoria, Mattarella: 'Ricordare è dovere di civiltà' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nel Giorno della Memoria 'ci accostiamo al tema' con 'commozione e turbamento, con dubbi e interrogativi irrisolti' perché l'Olocausto rappresenta un paradosso, 'uomini contro l'umanità'. A dirlo è il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nel'ci accostiamo al tema' con 'commozione e turbamento, con dubbi e interrogativi irrisolti' perché l'Olocausto rappresenta un paradosso, 'uomini contro l'umanità'. A dirlo è il ...

ItalyMFA : #GiornoDellaMemoria | “Teniamo vivo il ricordo della Shoah, unendoci alle comunità ebraiche italiane e di tutto il… - robersperanza : Oggi è la Giornata della Memoria. Si celebra nel giorno in cui nel 1945 venne liberato il campo di concentramento d… - RaiCultura : ll #27gennaio 1945 l’Armata Rossa liberava il campo di concentramento nazista di #Auschwitz. Per conoscere e compr… - die_Lesende : RT @CecchiniEugenio: La Shoah... ha avuto cuore nella Germania nazista ma in tutti i paesi europei gruppi più o meno grandi hanno collabora… - cronacaeugubina : Giorno della Memoria a Gubbio. Gli studenti della 'Matteotti' hanno portato fiori al Mausoleo dei 40 Martiri -