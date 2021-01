Gf Vip, lite furiosa. Tommaso Zorzi va fuori di sé con Giulia Salemi: «Cogl***». Lei reagisce così (Di mercoledì 27 gennaio 2021) . Subito dopo la diretta di ieri sera, è scoppiata un’accesa discussione tra l’influencer milanese e la concorrente italo-persiana. Tommaso Zorzi, furioso per l’esclusione dal televoto per la posizione di primo finalista, si sarebbe sfogato con Giulia. A suo dire, infatti, lei e Pierpaolo Pretelli, non votandolo, avrebbero fatto in modo di non farlo partecipare al televoto: «Non dire che mi hai votato perché ho sgranato gli occhi, preferisco che tu mi dica la verità ovvero che hai voluto dare una chance a Pierpaolo». Nel corso della lite, però, i due influencer sarebbero finiti a parlare della loro amicizia fuori alla Casa e del fatto che si sarebbero allontanati quando lei si è fidanzata con Francesco Monte. Ecco le parole di Tommaso: «Tu hai preso le difese di Monte. Io poi ho ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 27 gennaio 2021) . Subito dopo la diretta di ieri sera, è scoppiata un’accesa discussione tra l’influencer milanese e la concorrente italo-persiana., furioso per l’esclusione dal televoto per la posizione di primo finalista, si sarebbe sfogato con. A suo dire, infatti, lei e Pierpaolo Pretelli, non votandolo, avrebbero fatto in modo di non farlo partecipare al televoto: «Non dire che mi hai votato perché ho sgranato gli occhi, preferisco che tu mi dica la verità ovvero che hai voluto dare una chance a Pierpaolo». Nel corso della, però, i due influencer sarebbero finiti a parlare della loro amiciziaalla Casa e del fatto che si sarebbero allontanati quando lei si è fidanzata con Francesco Monte. Ecco le parole di: «Tu hai preso le difese di Monte. Io poi ho ...

