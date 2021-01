Demet Ozdemir sorride sui social: Sanem di DayDreamer ritrova l’amore (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’attrice turca , ecco chi è il nuovo fidanzato. (screenshot video)Appena qualche minuto fa, Demet Ozdemir, attrice di DayDreamer, la soap turca trasmessa da Canale 5, diventata molto famosa anche in Italia, ha postato sulle sue Instagram Stories una foto che la mostra sorridente. Cosa è successo all’attrice che ha oltre 12 milioni di follower sul suo profilo Instagram? Leggi anche –> Demet Ozdemir, attrice DayDreamer: cosa sapere su lei Nella fiction che viene trasmessa da Canale 5 la giovane attrice interpreta il ruolo di Sanem Aydin. Ma la sua carriera, nonostante abbia solo 28 anni, è davvero lunga e prolifica. Riguardo la sua vita privata, invece, molto si è discusso in questi ultimi mesi. Smentita la relazione con Can Yaman, a ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’attrice turca , ecco chi è il nuovo fidanzato. (screenshot video)Appena qualche minuto fa,, attrice di, la soap turca trasmessa da Canale 5, diventata molto famosa anche in Italia, ha postato sulle sue Instagram Stories una foto che la mostrante. Cosa è successo all’attrice che ha oltre 12 milioni di follower sul suo profilo Instagram? Leggi anche –>, attrice: cosa sapere su lei Nella fiction che viene trasmessa da Canale 5 la giovane attrice interpreta il ruolo diAydin. Ma la sua carriera, nonostante abbia solo 28 anni, è davvero lunga e prolifica. Riguardo la sua vita privata, invece, molto si è discusso in questi ultimi mesi. Smentita la relazione con Can Yaman, a ...

MariaIzzi : @CanYamanBushido Anche Demet Ozdemir. Non la dimentichiamo! - Martina21531532 : Apprezzamento per la bellezza di Demet ozdemir - MariaCr05574081 : RT @3Mastri: #DemetOzdemir #DayDreamer #CanDem #ErkenciKus #DogdugunEvKaderindir #Zeynep VOTATE TUTTI I GIORNI PER DEMET E FATE GI… - IrinaIon6 : RT @3Mastri: #DemetOzdemir #DayDreamer #CanDem #ErkenciKus #DogdugunEvKaderindir #Zeynep VOTATE TUTTI I GIORNI PER DEMET E FATE GI… - isabezzzz : RT @3Mastri: #DemetOzdemir #DayDreamer #CanDem #ErkenciKus #DogdugunEvKaderindir #Zeynep VOTATE TUTTI I GIORNI PER DEMET E FATE GI… -

Ultime Notizie dalla rete : Demet Ozdemir 'Sanem', l'attrice Demet Ozdemir ha un fidanzato/ L'amore con Oguzhan Koç Il Sussidiario.net DayDreamer, la terza puntata di martedì 26 gennaio in streaming

La terza puntata della soap turca in onda il 26 gennaio in prima serata è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play ...

DayDreamer, la prima puntata di martedì 26 gennaio in streaming

La prima puntata della soap turca in onda il 26 gennaio in prima serata è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play ...

La terza puntata della soap turca in onda il 26 gennaio in prima serata è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play ...La prima puntata della soap turca in onda il 26 gennaio in prima serata è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play ...