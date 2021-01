Crisi di governo, le scelte dei partiti davanti a Mattarella. Italia Viva: “No a veti su Di Maio premier” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, diventa protagonista istituzionale della Crisi di governo. Prime consultazioni al Quirinale con i presidenti di Senato e Camera, rispettivamente Elisabetta Casellati e Roberto Fico. Quindi, da domani 28 gennaio, l’ascolto delle istanze e delle posizioni politiche dei gruppi parlamentari. I partiti ora devono scoprire le carte. E offrire al presidente della Repubblica tutti gli elementi di scelte chiare e responsabili per chiudere prima possibile con la formazione di un nuovo governo. Al Senato il gruppo dei Responsabili Occorre risolvere risolvere al più presto la Crisi aperta con lo strappo di Italia Viva e le successive dimissioni del premier Giuseppe Conte che il 26 gennaio ha ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il capo dello Stato, Sergio, diventa protagonista istituzionale delladi. Prime consultazioni al Quirinale con i presidenti di Senato e Camera, rispettivamente Elisabetta Casellati e Roberto Fico. Quindi, da domani 28 gennaio, l’ascolto delle istanze e delle posizioni politiche dei gruppi parlamentari. Iora devono scoprire le carte. E offrire al presidente della Repubblica tutti gli elementi dichiare e responsabili per chiudere prima possibile con la formazione di un nuovo. Al Senato il gruppo dei Responsabili Occorre risolvere risolvere al più presto laaperta con lo strappo die le successive dimissioni delGiuseppe Conte che il 26 gennaio ha ...

