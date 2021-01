Come funzioneranno i “centri primula” del piano vaccini (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si potranno vaccinare solo sei persone contemporaneamente, ed è uno degli aspetti più criticati insieme a tempi, costi e requisiti Leggi su ilpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si potranno vaccinare solo sei persone contemporaneamente, ed è uno degli aspetti più criticati insieme a tempi, costi e requisiti

Montelupo. A Montelupo riapre al pubblico anche il Museo Archeologico

Era rimasto chiuso a seguito delle disposizioni ministeriali per la prevenzione della diffusione del Coronavirus e questo periodo è stato utile per fare lavori di manutenzione e sistemazione delle vet ...

