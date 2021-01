Caos piazza San Carlo, sindaco Appendino condannata a un anno e 6 mesi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ultim’ora in Italia: Chiara Appendino, sindaco di Torino, è stata condannata a un anno e sei mesi di reclusione per i fatti risalenti in piazza San Carlo il 3 giugno del 2017. Nell’occasione, per uno stupidissimo scherzo, si creò un’ondata panico che comportò 1.600 feriti e due morti. La folla era radunata in piazza L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ultim’ora in Italia: Chiaradi Torino, è stataa une sei mesi di reclusione per i fatti risalenti inSanil 3 giugno del 2017. Nell’occasione, per uno stupidissimo scherzo, si creò un’ondata panico che comportò 1.600 feriti e due morti. La folla era radunata inL'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Caos piazza Piazza San Carlo, le immagini del 3 giugno 2017: la folla, il caos, i feriti - FOTOGALLERY - LaPresse LaPresse.it Appendino, dopo la condanna a un anno e sei mesi: “Addolorata e amareggiata”

Sono stati tutti condannati ad un anno e sei mesi i 5 imputati nel processo di rito abbreviato per i tragici fatti di piazza San Carlo. Fra loro anche la sindaca di Torino Chiara Appendino.

Appendino: “Rispetto la sentenza, ma c’è amarezza: aprire discussione su responsabilità sindaci”

Con un post sulla sua pagina Facebook Chiara Appendino commenta la condanna a un anno e sei mesi di reclusione decisa in primo grado

Sono stati tutti condannati ad un anno e sei mesi i 5 imputati nel processo di rito abbreviato per i tragici fatti di piazza San Carlo. Fra loro anche la sindaca di Torino Chiara Appendino.