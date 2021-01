Bimbo morto impiccato: ora la procura indaga per istigazione al suicidio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tiziana Paolocci Poco prima di morire aveva girato un video su Youtube in cui sorrideva mostrando il nuovo taglio di capelli Poco prima di morire aveva girato un video su Youtube in cui sorrideva mostrando il nuovo taglio di capelli. È difficile dare un senso alla morte del bambino di nove anni, trovato impiccato lunedì pomeriggio con una corda in un appartamento nel quartiere San Girolamo, a Bari. La procura della Repubblica del capoluogo pugliese e quella dei Minori ci stanno provando e indagano a 360 gradi, anche se nelle ultime ore sta prendendo piede l'ipotesi che si sia trattato di incidente e non di suicidio. Il fascicolo di inchiesta è però pesante e si indaga per istigazione al suicidio contro ignoti, proprio per dissipare il dubbio che il ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tiziana Paolocci Poco prima di morire aveva girato un video su Youtube in cui sorrideva mostrando il nuovo taglio di capelli Poco prima di morire aveva girato un video su Youtube in cui sorrideva mostrando il nuovo taglio di capelli. È difficile dare un senso alla morte del bambino di nove anni, trovatolunedì pomeriggio con una corda in un appartamento nel quartiere San Girolamo, a Bari. Ladella Repubblica del capoluogo pugliese e quella dei Minori ci stanno provando eno a 360 gradi, anche se nelle ultime ore sta prendendo piede l'ipotesi che si sia trattato di incidente e non di. Il fascicolo di inchiesta è però pesante e siperalcontro ignoti, proprio per dissipare il dubbio che il ...

Corriere : Il bimbo morto impiccato a 9 anni: «Un tragico gioco di emulazione» - TerrinoniL : Il bimbo morto impiccato a 9 anni: «Un tragico gioco di emulazione» - Italia_Notizie : Il bambino morto impiccato a 9 anni: «Un tragico gioco di emulazione» - valentinadigrav : RT @CalaminiciM: Bari: bimbo di 9 anni morto in casa. Si indaga per istigazione al suicidio! Ma cosa sta succedendo? E’ terribile tutto que… - lilith975 : RT @_libellula70: Altro bimbo di 9 anni trovato morto impiccato in casa . Questa è la fine del mondo -