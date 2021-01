Biden revoca il programma ' tolleranza zero' | fu alla base della separazione di famiglie migranti

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un altro segno di un cambiamento che si spera sia profondo: il Dipartimento di Giustizia di Washington ha comunicato in via ufficiale a tutte le procure del paese ladel"di ...

Agenzia_Ansa : Il neopresidente Biden ha firmato 17 ordini esecutivi: rientro nell'accordo di Parigi sul clima, revoca del divieto… - amnestyitalia : #USA Accogliamo con favore i primi decreti del presidente #Biden, la revoca delle misure di sicurezza per ingressi… - RaiNews : Biden revoca la decisione dell'amministrazione Trump di lasciare l'Organizzazione mondiale della Sanità - giuspalt : RT @globalistIT: - soniabetz1 : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Biden revoca

Il Dipartimento di Giustizia di Washington ha comunicato in via ufficiale a tutte le procure lo stop: per colpa dell'odio di Trump 3 mila famiglie sono state forzatamente separate ...Le parole di Biden sull’inclusione. Biden ha così dichiarato, ritornando su certe decisioni: «Ogni persona deve essere trattata con rispetto e dignità e deve essere in grado di vivere senza paura, a p ...