Amore in quarantena | perché i matrimoni sono finiti nel 2020 | le cause di divorzio

Un periodo storico difficile e complesso, quello che stiamo vivendo, che ha avuto conseguenze anche sulle relazioni. È quello che emerge dai dati raccolti da un'analisi dell'Associazione nazionale avvocati divorzisti, che parla di un aumento nel 2020 di circa il 60 per cento delle richieste di divorzio, rispetto al 2019. Numeri che mettono nero su bianco gli effetti ulteriori che il primo lockdown ha avuto all'interno delle famiglie. Alle difficoltà sanitarie ed economiche si sono aggiunte, quindi, anche quelle sociali. Dati alla mano, pare che le cause siano imputabili a infedeltà coniugale anche virtuale (circa il 40 per cento), violenza familiare (30 per cento) e altre cause (30 per cento). La convivenza forzata del periodo del lockdown avrebbe quindi portato alla luce le problematiche all'interno ...

Ultime Notizie dalla rete : Amore quarantena Cuba: Lula positivo al Covid. Finisce in quarantena la «vacanza d’amore e lotta» Corriere della Sera Racconti in quarantena, il mondo di Memena

Il giornalista aquilano Mario Narducci torna con i Racconti in quarantena: la storia struggente e carica d'amore per la vita della povera Memena che si mescola a quella dell'incontro con la sua amata ...

