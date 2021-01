Al Bano e i dubbi sul vaccino : 'C'è da fidarsi? Non lo so' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al Bano Carrisi, cantante di Cellino San Marco, è intervenuto nella trasmissione di Mario Giordano 'Fuori dal Coro'. Come riportato da tgcom24, nel suo intervento sull'emergenza coronavirus, non ha tenuto nascosti i suoi dubbi sul vaccino: 'Appena mi chiameranno vedrò come sto con la testa. C'è da fidarsi? Questa è la domanda, io me ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 27 gennaio 2021) AlCarrisi, cantante di Cellino San Marco, è intervenuto nella trasmissione di Mario Giordano 'Fuori dal Coro'. Come riportato da tgcom24, nel suo intervento sull'emergenza coronavirus, non ha tenuto nascosti i suoisul: 'Appena mi chiameranno vedrò come sto con la testa. C'è da? Questa è la domanda, io me ...

amperrino : Al Bano e i dubbi sul vaccino : 'C'è da fidarsi? Non lo so' - - lucafaccio : @eleonoradaniele Al Bano e i dubbi sul vaccino : 'C'è da fidarsi? Non lo so' - - Affaritaliani : Al Bano e i dubbi sul vaccino: 'C'è da fidarsi? Non lo so' - Ale79Friul : RT @ilgiornale: Al Bano parla di vaccino a Fuori dal Coro rivelando i suoi dubbi sull'efficacia - casterry1 : @ilgiornale Al Bano è simpatico ma dopo che gli uomini hanno estinto i dinosauri .... meglio tenersi per se alcuni dubbi -