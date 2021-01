Whatsapp, la privacy e il Funes di Borges (Di martedì 26 gennaio 2021) “Facciamo parte delle aziende di Facebook. In qualità di una delle aziende di Facebook, Whatsapp riceve informazioni da, e condivide informazioni con, le aziende di Facebook come illustrato nell’Informativa sulla privacy di Whatsapp, anche al fine di fornire integrazioni che consentano all’utente di connettere la sua esperienza Whatsapp con altri Prodotti di un’azienda di Facebook, per garantire sicurezza, protezione e integrità nei Prodotti di un’azienda di Facebook e per migliorare le inserzioni e l’esperienza dell’utente relativa ai prodotti facenti parte dei Prodotti di un’azienda di Facebook”. Su molti dei nostri telefonini è arrivata questa nuova informativa, che ci chiede di approvare le nuove regole Whatsapp sulla privacy. Si tratta di una modifica non banale, in quanto il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 26 gennaio 2021) “Facciamo parte delle aziende di Facebook. In qualità di una delle aziende di Facebook,riceve informazioni da, e condivide informazioni con, le aziende di Facebook come illustrato nell’Informativa sulladi, anche al fine di fornire integrazioni che consentano all’utente di connettere la sua esperienzacon altri Prodotti di un’azienda di Facebook, per garantire sicurezza, protezione e integrità nei Prodotti di un’azienda di Facebook e per migliorare le inserzioni e l’esperienza dell’utente relativa ai prodotti facenti parte dei Prodotti di un’azienda di Facebook”. Su molti dei nostri telefonini è arrivata questa nuova informativa, che ci chiede di approvare le nuove regolesulla. Si tratta di una modifica non banale, in quanto il ...

Agenzia_Ansa : #WhatsApp rischia multa per violazione delle norme sulla privacy #Ue. La prossima settimana la Edpd discuterà il ca… - HuffPostItalia : Whatsapp, la privacy e il Funes di Borges - positanonews : WhatsApp rischia una multa milionaria per violazione delle norme sulla privacy Ue - positanonews : WhatsApp rischia una multa milionaria per violazione delle norme sulla privacy Ue tra le #news… - infoitscienza : Tra chi ha lasciato WhatsApp per la privacy c’è pure chi ha puntato su questa vecchia app -