Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2021 ore 11 | 30

(Di martedì 26 gennaio 2021)DEL 26 GENNAIOORE 11:20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LASUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA FILE TRA CASILINA E TIBURTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE; RIPERCUSSIONI ANCHE LUNGO IL PERCORSO URBANO DELLA A24-L’AQUILA PER CHI PROVA AD IMMETTERSI SUL RACCORDO ANULARE; CODE DUNQUE DA TOR CERVARA IN USCITA. E PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, SOSPESA LA CIRCONE SULLA LINEA FL7NAPOLI VIA FORMIA TRA ITRI E FORMIA A CAUSA DI PERSONE NON AUTORIZZATE IN PROSSIMITA’ DEI BINARI. RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO. E SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SI STA IN CODA TRA VIALE DEL PATTINAGGIO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO FIUMICINO ...