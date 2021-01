Vaccino in Toscana, ecco la quinta fornitura Pfizer. La Regione: "Con un altro carico pronti a riaprire le prenotazioni" (Di martedì 26 gennaio 2021) Per questa settimana è prevista anche la consegna di altre 4.100 dosi della statunitense Moderna. Il nodo AstraZeneca Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 26 gennaio 2021) Per questa settimana è prevista anche la consegna di altre 4.100 dosi della statunitense Moderna. Il nodo AstraZeneca

