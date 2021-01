Stephen King pubblica a Scampia: esce il saggio “Guns” (Di martedì 26 gennaio 2021) La casa editrice di Rosario Esposito La Rossa manda in libreria un saggio del re della letteratura horror ispirato alla strage di studenti del Connecticut nel 2012: “Da piccola casa editrice diventiamo azienda culturale, grazie a una mail”. “Le automatiche e le semiautomatiche sono armi di distruzione di massa. Quando un folle decide di dichiarare guerra ai deboli e ai disarmati, finisce sempre per sceglierle”, questa la dichiarazione di guerra alle armi firmata dallo scrittore di fama mondiale, il settantatreenne Stephen King, con un saggio di venticinque pagine dal titolo Guns pubblicato negli Stati Uniti qualche anno fa. Tra i tanti romanzi di fama internazionale, Guns è un pamphlet buttato giù dopo lo choc della strage del 2012 nella Sandy Hook Elementary school: ... Leggi su newsagent (Di martedì 26 gennaio 2021) La casa editrice di Rosario Esposito La Rossa manda in libreria undel re della letteratura horror ispirato alla strage di studenti del Connecticut nel 2012: “Da piccola casa editrice diventiamo azienda culturale, grazie a una mail”. “Le automatiche e le semiautomatiche sono armi di distruzione di massa. Quando un folle decide di dichiarare guerra ai deboli e ai disarmati, finisce sempre per sceglierle”, questa la dichiarazione di guerra alle armi firmata dallo scrittore di fama mondiale, il settantatreenne, con undi venticinque pagine dal titoloto negli Stati Uniti qualche anno fa. Tra i tanti romanzi di fama internazionale,è un pamphlet buttato giù dopo lo choc della strage del 2012 nella Sandy Hook Elementary school: ...

Stephen King pubblicherà con una casa editrice di Scampia

Negli ultimi tempi il mondo dell'editoria è stato scosso - positivamente - da una notizia dal notevole impatto mediatico. Marotta&Cafiero,

