Sì di Biden a transgender nell’esercito.”Basta pregiudizi”

(Di martedì 26 gennaio 2021) C'è felicità e sollievo tra molti militari statunitensi dopo che il presidente degli Stati Uniti Joeha messo fine alla pratica discriminatoria decisa dall'amministrazione Trump di vietare alle personedi entrare a far parte delle forze armate., firmando un ordine esecutivo, ha sostenuto che è giusto consentire a "tutti gli americani qualificati di servire il loro Paese in uniforme", ripristinando la politica stabilita dal presidente Barack Obama. Con Trump, invece, si era imposto ai militari di usare il genere di nascita, non quello da loro scelto, per poter entrare nell'esercito Usa."Ci siamo preparati per questo. Abbiamo aspettato che questo giorno arrivasse - ha detto Allyn Cropper, sergente maggiore dell'esercito degli Stati Uniti - mi sento come se tutti noi stessimo vedendo la luce alla fine del tunnel. ...