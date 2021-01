Sequestrata Rsa abusiva a Teramo | negli ultimi giorni 4 decessi e oltre 20 contagi

(Di martedì 26 gennaio 2021) Una Rsa completamenteè statadai Nas vicino: gli operatori che lavoravano in questa struttura per anziani non autosufficienti erano inquadrati come "braccianti agricoli". ...

Sottoposta a sequestro preventivo, nel Teramano, una struttura ricettiva per anziani non autosufficienti completamente abusiva, al punto che gli operatori erano inquadrati come "braccianti agricoli".Nella struttura abusiva per anziani non autosufficienti gli operatori erano inquadrati come braccianti agricoli. Morto anche un 51enne ...