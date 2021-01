San Valentino 2021: per le nuove coppie Airbnb lancia il concorso “Un amore in lockdown” (Di martedì 26 gennaio 2021) Tutte le 21 case da sogno del concorso Airbnb per San Valentino 2021 guarda le foto Non c’è pandemia che regga, l’amore trionfa sempre e comunque. E quest’anno, in occasione del prossimo San Valentino 2021, il portale Airbnb dà la possibilità a 21 coppie, nate durante la pandemia, di vincere uno speciale soggiorno romantico. Perché proprio 21? Perché verrà selezionata una coppia vincitrice per ogni regione o provincia autonoma d’Italia. Premio in palio, un coupon per la ... Leggi su iodonna (Di martedì 26 gennaio 2021) Tutte le 21 case da sogno delper Sanguarda le foto Non c’è pandemia che regga, l’trionfa sempre e comunque. E quest’anno, in occasione del prossimo San, il portaledà la possibilità a 21, nate durante la pandemia, di vincere uno speciale soggiorno romantico. Perché proprio 21? Perché verrà selezionata una coppia vincitrice per ogni regione o provincia autonoma d’Italia. Premio in palio, un coupon per la ...

