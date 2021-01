Roma, il Parma insiste per Fazio. Fuzato resta, Perez aspetta El Shaarawy (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma - Oltre alla situazione Dzeko, Tiago Pinto deve fare i conti con altri giocatori che in questo momento non sono più nei piani del tecnico e che pesano nel monte ingaggi del club giallorosso. Il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 26 gennaio 2021)- Oltre alla situazione Dzeko, Tiago Pinto deve fare i conti con altri giocatori che in questo momento non sono più nei piani del tecnico e che pesano nel monte ingaggi del club giallorosso. Il ...

reportrai3 : #Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre Milano, Roma, Napoli, Parma, Torino: in tutto oltre 20 comuni italiani ha… - sportli26181512 : #Roma, il Parma insiste per Fazio. Fuzato resta, Perez aspetta El Shaarawy: Stallo nel mercato in uscita del club g… - JuveReTweet : RT @JuveReTransfers: 'L'olandese Joshua #Zirkzee del Bayern Monaco, che piace tanto a Parma ed Everton, e Janis #Antiste del Tolosa, sono g… - angelodb55 : @pisto_gol Al di là di Udinese-Inter Maresca ha dei pessimi precedenti anche con Parma, Lazio, Roma, ancora Inter,… - SylviaGrossi : RT @Kitara1961: Marco Marazzoli (1602, Parma, Italia - 25 de enero de 1662, Roma, Italia). -