Roberta Siragusa, vittima di un amore morboso (Di martedì 26 gennaio 2021) Roberta Siragusa, una ragazza di 17 anni, la cui vita e i suoi sogni sono stati spezzati da un amore morboso. Le testimonianze degli amici parlano di liti, gelosia, fino ad arrivare alla violenza. Roberta Siragusa-Photo credits: webPietro Morreale, il 19enne fidanzato di Roberta, ha fatto trovare il cadavere parzialmente bruciato della ragazza. Secondo l’Ansa ora è indagato per omicidio. Gli inquirenti stanno continuando le indagini, ma sembra essere lui il principale indiziato. Il giovane, durante l’interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le testimonianze degli amici Il magistrato ha ascoltato anche una decina di giovani che, sabato sera, insieme alla coppia di fidanzati avevano partecipato alla festa tenutasi in una villa nelle campagne ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 gennaio 2021), una ragazza di 17 anni, la cui vita e i suoi sogni sono stati spezzati da un. Le testimonianze degli amici parlano di liti, gelosia, fino ad arrivare alla violenza.-Photo credits: webPietro Morreale, il 19enne fidanzato di, ha fatto trovare il cadavere parzialmente bruciato della ragazza. Secondo l’Ansa ora è indagato per omicidio. Gli inquirenti stanno continuando le indagini, ma sembra essere lui il principale indiziato. Il giovane, durante l’interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le testimonianze degli amici Il magistrato ha ascoltato anche una decina di giovani che, sabato sera, insieme alla coppia di fidanzati avevano partecipato alla festa tenutasi in una villa nelle campagne ...

lanaxbutterfly : RT @ccanggg: lei era roberta siragusa aveva 17 anni è stata uccisa dal suo fidanzato e il suo corpo carbonizzato è stato ritrovato in fon… - valeria_frezza : RT @GiuliaMalerba_: Roberta Siragusa è un'altra vittima del patriarcato. Dell'amore inteso come possesso. Roberta è vittima di una cultura… - andreage68 : RT @ccanggg: lei era roberta siragusa aveva 17 anni è stata uccisa dal suo fidanzato e il suo corpo carbonizzato è stato ritrovato in fon… - occhio_notizie : Le prime battute della difesa di Pietro #Morreale, accusato dell'omicidio di Roberta Siragusa - Fredericknapoli : Roberta Siragusa, il suo paese sconvolto dal femminicidio: “Qui episodi così violenti non sono mai accaduti”… -