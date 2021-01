Ragazza uccisa a Palermo, il fidanzato: "Si è data fuoco da sola" (Di martedì 26 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Roberta dopo una lite si è data fuoco con una bottiglia di benzina". Lo ha detto agli investigatori Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni arrestato per l'omicidio della fidanzata, Roberta Siragusa di 17 anni. "A seguito dell'evento - scrive il pm nel provvedimento di fermo - l'indagato tentava dapprima di spegnere le fiamme e soccorrere la fidanzata ma poi sveniva. Ancora sotto choc abbandonava il cadavere nel luogo del rinvenimento e faceva ritorno a casa dove attendeva il risveglio dei genitori ai quali forniva la versione dei fatti". "Non l'ho uccisa". Questa è l'unica frase pronunciata dal 19enne davanti al pm. Poi il silenzio. "La ricostruzione dei fatti" fornita dal giovane "contrasta totalmente con quanto accertato durante le indagini effettuate fino ad ora", scrive il pm. La difesa del giovane ha chiesto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Roberta dopo una lite si ècon una bottiglia di benzina". Lo ha detto agli investigatori Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni arrestato per l'omicidio della fidanzata, Roberta Siragusa di 17 anni. "A seguito dell'evento - scrive il pm nel provvedimento di fermo - l'indagato tentava dapprima di spegnere le fiamme e soccorrere la fidanzata ma poi sveniva. Ancora sotto choc abbandonava il cadavere nel luogo del rinvenimento e faceva ritorno a casa dove attendeva il risveglio dei genitori ai quali forniva la versione dei fatti". "Non l'ho". Questa è l'unica frase pronunciata dal 19enne davanti al pm. Poi il silenzio. "La ricostruzione dei fatti" fornita dal giovane "contrasta totalmente con quanto accertato durante le indagini effettuate fino ad ora", scrive il pm. La difesa del giovane ha chiesto ...

LegaSalvini : #Morelli: Ma come cacchio si fa a paragonare ANNA FRANK A GRETA THUNBERG!? A mettere sullo stesso piano una ragazza… - TV7Benevento : Ragazza uccisa a Palermo, il fidanzato: 'Si è data fuoco da sola'... - sunflowernjhgui : RT @past4lsugo: una ragazza di 17 anni è stata uccisa in modo atroce e brutale dal fidanzato e i giornali parlano solo di LUI, della SUA vi… - cocainehxrt : RT @past4lsugo: una ragazza di 17 anni è stata uccisa in modo atroce e brutale dal fidanzato e i giornali parlano solo di LUI, della SUA vi… - Cherry_1497 : Più penso alla storia delle ragazza uccisa a Palermo più ci sto male,poi non capisco perchè vado pure a vedere i pr… -