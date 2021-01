Perché Conte si dimette e cosa succede adesso (Di martedì 26 gennaio 2021) Oggi il premier si presenterà da Mattarella suggerendogli di dargli un nuovo incarico. Ma non è detto che il Quirinale glielo conceda. E, soprattutto, è possibile che il tentativo fallisca. Come è già ... Leggi su today (Di martedì 26 gennaio 2021) Oggi il premier si presenterà da Mattarella suggerendogli di dargli un nuovo incarico. Ma non è detto che il Quirinale glielo conceda. E, soprattutto, è possibile che il tentativo fallisca. Come è già ...

borghi_claudio : Perchè non sono felice come pensavo che sarei stato vedendo conte azzerarsi? Perchè temo che sia troppo presto. Avr… - lorepregliasco : Il paradosso di Conte: vuole evitare la formalizzazione della crisi perché teme di essere fatto fuori, ma più ralle… - CarloStagnaro : #daleggere @alebarbano / Perché il Pd s'impicca per Conte? - Jenni79430950 : RT @Antiogu60: Come al solito sapete solo denigrare e non fare informazione! La mia app Io funziona e quanto da voi descritto non corrispon… - Massimo94238231 : RT @Capezzone: Su @atlanticomag @RoccoTodero ineccepibile: perché un reincarico a Conte? Ha già avuto tempo... -

