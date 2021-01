Palermo: difesa fidanzato ragazza uccisa chiede incidente probatorio (Di martedì 26 gennaio 2021) Palermo, 26 gen. (Adnkronos) - La difesa di Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni accusato di avere ucciso la fidanzata, Roberta Siragusa di 17 anni, ha chiesto l'incidente probatorio. Ecco perché è slittata l'autopsia sul corpo della ragazza. Si deciderà nelle prossime ore quando sarà fatto l'esame autoptico. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021), 26 gen. (Adnkronos) - Ladi Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni accusato di avere ucciso la fidanzata, Roberta Siragusa di 17 anni, ha chiesto l'. Ecco perché è slittata l'autopsia sul corpo della. Si deciderà nelle prossime ore quando sarà fatto l'esame autoptico.

